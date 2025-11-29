Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ему пришлось это сделать». В Испании оценили игру Лунина в ЛЧ
Лига чемпионов
29 ноября 2025, 23:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 23:55
199
0

«Ему пришлось это сделать». В Испании оценили игру Лунина в ЛЧ

Украинский вратарь Реала пропустил 3 гола от Олимпиакоса

29 ноября 2025, 23:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 23:55
199
0
«Ему пришлось это сделать». В Испании оценили игру Лунина в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналисты испанского издания AS оценили игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (4:3):

«Украинец вышел в стартовом составе из-за отсутствия Куртуа. Он ничего не смог поделать с потрясающим голом Чикинью, как и не смог отбить удары Тареми и Эль-Кааби, но через несколько минут он все же отбил второй удар португальца.

Затем ему пришлось сделать еще один зрелищный сейв, на этот раз после удара марокканского нападающего Эль-Кааби».

По теме:
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов AS (Испания)
Дмитрий Вус Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 29 ноября 2025, 22:22 0
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29 ноября 2025, 08:15 14
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Футбол | 29.11.2025, 14:44
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29.11.2025, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
28.11.2025, 00:34 1
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем