Лига чемпионов29 ноября 2025, 23:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 23:55
«Ему пришлось это сделать». В Испании оценили игру Лунина в ЛЧ
Украинский вратарь Реала пропустил 3 гола от Олимпиакоса
Журналисты испанского издания AS оценили игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (4:3):
«Украинец вышел в стартовом составе из-за отсутствия Куртуа. Он ничего не смог поделать с потрясающим голом Чикинью, как и не смог отбить удары Тареми и Эль-Кааби, но через несколько минут он все же отбил второй удар португальца.
Затем ему пришлось сделать еще один зрелищный сейв, на этот раз после удара марокканского нападающего Эль-Кааби».
