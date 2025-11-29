«Ему пришлось это сделать». В Испании оценили игру Лунина в ЛЧ

Журналисты испанского издания AS оценили игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (4:3):

«Украинец вышел в стартовом составе из-за отсутствия Куртуа. Он ничего не смог поделать с потрясающим голом Чикинью, как и не смог отбить удары Тареми и Эль-Кааби, но через несколько минут он все же отбил второй удар португальца.

Затем ему пришлось сделать еще один зрелищный сейв, на этот раз после удара марокканского нападающего Эль-Кааби».