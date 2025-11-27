Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?

Венсан Компани находится во главе мюнхенской Баварии уже 75 матчей во всех турнирах.

За этот период команда под его руководством набирала в среднем 2.33 очка за матч.

По этому показателю Компани вошел в пятерку лучших в истории Баварии, если сравнивать с другими тренерами после 75 матчей каждого из них.

Мюнхенцы набирали больше очков в среднем за матч только под руководством двух тренеров за аналогичный период: Ханс-Дитер Флик (2.60) и Пеп Гвардиола (2.51).

Топ-5 тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков за игру в первых 75 матчах во главе команды