Германия
27 ноября 2025, 15:14 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:15
Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?

Бельгиец вошел в топ-5 лучших тренеров мюнхенцев по важному показателю

Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Венсан Компани находится во главе мюнхенской Баварии уже 75 матчей во всех турнирах.

За этот период команда под его руководством набирала в среднем 2.33 очка за матч.

По этому показателю Компани вошел в пятерку лучших в истории Баварии, если сравнивать с другими тренерами после 75 матчей каждого из них.

Мюнхенцы набирали больше очков в среднем за матч только под руководством двух тренеров за аналогичный период: Ханс-Дитер Флик (2.60) и Пеп Гвардиола (2.51).

Топ-5 тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков за игру в первых 75 матчах во главе команды

  • 2.60 – Ханс-Дитер Флик (Германия)
  • 2.51 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 2.33 – Венсан Компани (Бельгия)
  • 2.31 – Юлиан Нагельсманн (Германия)
  • 2.31 – Феликс Магат Германия)
чемпионат Германии по футболу Бавария Бундеслига Лига чемпионов Венсан Компани статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
