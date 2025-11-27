Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?
Бельгиец вошел в топ-5 лучших тренеров мюнхенцев по важному показателю
Венсан Компани находится во главе мюнхенской Баварии уже 75 матчей во всех турнирах.
За этот период команда под его руководством набирала в среднем 2.33 очка за матч.
По этому показателю Компани вошел в пятерку лучших в истории Баварии, если сравнивать с другими тренерами после 75 матчей каждого из них.
Мюнхенцы набирали больше очков в среднем за матч только под руководством двух тренеров за аналогичный период: Ханс-Дитер Флик (2.60) и Пеп Гвардиола (2.51).
Топ-5 тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков за игру в первых 75 матчах во главе команды
- 2.60 – Ханс-Дитер Флик (Германия)
- 2.51 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 2.33 – Венсан Компани (Бельгия)
- 2.31 – Юлиан Нагельсманн (Германия)
- 2.31 – Феликс Магат Германия)
