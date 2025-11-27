Португалия U-17 – Австрия U-17. Финал юношеского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 ноября в 18:00 видеотрансляцию финального матча ЧМ U-17
В Катаре близится к финишу юниорский чемпионат мира 2025 U-17.
27 ноября в 18:00 в городе Доха проходит финальный матч, в котором играют Португалия U-17 и Австрия U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)
В матче за бронзу 27 ноября в 14:30 играют Бразилия U-17 и Италия U-17.
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
Инфографика
