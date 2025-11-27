Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Португалия U-17 – Австрия U-17. Финал юношеского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U17
Португалия U17
27.11.2025 18:00 - : -
Австрия U17
Молодежные турниры
27 ноября 2025, 15:09 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:10
Португалия U-17 – Австрия U-17. Финал юношеского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 ноября в 18:00 видеотрансляцию финального матча ЧМ U-17

Португалия U-17 – Австрия U-17. Финал юношеского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Катаре близится к финишу юниорский чемпионат мира 2025 U-17.

27 ноября в 18:00 в городе Доха проходит финальный матч, в котором играют Португалия U-17 и Австрия U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)

В матче за бронзу 27 ноября в 14:30 играют Бразилия U-17 и Италия U-17.

Португалия U-17 – Австрия U-17. Финал юношеского ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

По теме:
Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
В Катаре определена финальная пара юношеского чемпионата мира U-17
Определены полуфинальные пары юношеского чемпионата мира 2025 U-17
чемпионат мира по футболу U-17 сборная Португалии по футболу U-17 сборная Австрии по футболу U-17 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
