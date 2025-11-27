В Катаре близится к финишу юниорский чемпионат мира 2025 U-17.

27 ноября в 14:00 в городе Доха проходит матч за бронзу между командами Бразилии U-17 и Италии U-17.

Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)

В решающем матче за золото ЧМ 27 ноября в 18:00 сыграют Португалия U-17 и Австрия U-17.

Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE