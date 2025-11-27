27.11.2025 14:30 – 70’ 0 : 0
Молодежные турниры27 ноября 2025, 14:35 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:39
107
0
Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 ноября в 14:30 видеотрансляцию матча за третье место ЧМ U-17
27 ноября 2025, 14:35 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:39
107
0
В Катаре близится к финишу юниорский чемпионат мира 2025 U-17.
27 ноября в 14:00 в городе Доха проходит матч за бронзу между командами Бразилии U-17 и Италии U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)
В решающем матче за золото ЧМ 27 ноября в 18:00 сыграют Португалия U-17 и Австрия U-17.
Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
События матча
13’
Vitao (Бразилия U17) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2025, 13:08 3
Проспер Оба не подписывал контракт с «горняками»
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 27
Мадридцы одолели «Олимпиакос»
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Футбол | 27.11.2025, 13:32
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
25.11.2025, 17:08 20
Бокс
27.11.2025, 05:05 3
27.11.2025, 07:54 1
26.11.2025, 04:42
25.11.2025, 18:36 19
26.11.2025, 09:30 10
27.11.2025, 06:55