Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U17
Бразилия U17
27.11.2025 14:30 – 70 0 : 0
Италия U17
Молодежные турниры
27 ноября 2025, 14:35 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:39
Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 ноября в 14:30 видеотрансляцию матча за третье место ЧМ U-17

Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Катаре близится к финишу юниорский чемпионат мира 2025 U-17.

27 ноября в 14:00 в городе Доха проходит матч за бронзу между командами Бразилии U-17 и Италии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)

В решающем матче за золото ЧМ 27 ноября в 18:00 сыграют Португалия U-17 и Австрия U-17.

Бразилия U-17 – Италия U-17. Матч за бронзу ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

События матча

13’
Vitao (Бразилия U17) получает красную карточку.
чемпионат мира по футболу U-17 сборная Бразилии по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
