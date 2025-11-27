Бразилия и Италия по пенальти определили обладателя бронзы ЧМ-2025 U-17
Итальянская команда заняла третье место, выиграв футбольную лотерею
В Катаре на юниорском чемпионат мира 2025 U-17 определен обладатель бронзовых наград.
27 ноября в 14:30 в городе Доха прошел матч за бронзу между командами Бразилии U-17 и Италии U-17.
Итальянская команда заняла третье место, выиграв у Бразилми футбольную лотерею – серию послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:2).
Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)
В решающем матче за золото ЧМ 27 ноября в 18:00 сыграют Португалия U-17 и Австрия U-17.
Чемпионат мира 2025 U-17
Матч за третье место. Доха (Катар), 27 ноября 2025
14:30. Бразилия U-17 – Италия U-17 – 0:0, пен. 2:4
Серия пенальти: Приско (0:1), Делл (1:1), Лонтани (1:2), Тиаго (2:2), Луонго (не забил), Луис Фелипе (не забил), Мамбуку (2:3), Луис Эдуардо (не забил), Баралла (2:4).
