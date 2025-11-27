Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бразилия и Италия по пенальти определили обладателя бронзы ЧМ-2025 U-17
27.11.2025 14:30 – FT 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти
27 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:11
Бразилия и Италия по пенальти определили обладателя бронзы ЧМ-2025 U-17

Итальянская команда заняла третье место, выиграв футбольную лотерею

27 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:11
Бразилия и Италия по пенальти определили обладателя бронзы ЧМ-2025 U-17
В Катаре на юниорском чемпионат мира 2025 U-17 определен обладатель бронзовых наград.

27 ноября в 14:30 в городе Доха прошел матч за бронзу между командами Бразилии U-17 и Италии U-17.

Итальянская команда заняла третье место, выиграв у Бразилми футбольную лотерею – серию послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:2).

Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5)

В решающем матче за золото ЧМ 27 ноября в 18:00 сыграют Португалия U-17 и Австрия U-17.

Чемпионат мира 2025 U-17

Матч за третье место. Доха (Катар), 27 ноября 2025

14:30. Бразилия U-17 – Италия U-17 – 0:0, пен. 2:4

Серия пенальти: Приско (0:1), Делл (1:1), Лонтани (1:2), Тиаго (2:2), Луонго (не забил), Луис Фелипе (не забил), Мамбуку (2:3), Луис Эдуардо (не забил), Баралла (2:4).

чемпионат мира по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 смотреть онлайн сборная Бразилии по футболу U-17 серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
