Молодёжный чемпионат мира U17
Португалия U17
27.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Австрия U17
Молодежные турниры
27 ноября 2025, 20:17 | Обновлено 27 ноября 2025, 20:26
Все решил один гол. Определен победитель чемпионата мира по футболу U-17

Португалия U-17 нанесла минимальное поражение команде Австрии U-17

Getty Images/Global Images Ukraine

В Катаре триумфом сборной Португалии завершился юношеский чемпионат мира 2025 U-17.

27 ноября в 18:00 в городе Доха прошел финальный матч, в котором Португалия U-17 нанесла поражение Австрии U-17 (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Анисиу Кабрал на 32-й минуте.

В матче за бронзу Италия U-17 в серии пенальти переиграла Бразилию U-17 (0:0, пен. 4:2)

Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5).

Чемпионат мира 2025 U-17

Финал. Доха (Катар), 27 ноября 2025

Португалия U-17 – Австрии U-17 – 1:0

Гол: Анисиу Кабрал, 32

Фотогалерея

чемпионат мира по футболу U-17 сборная Португалии по футболу U-17 сборная Австрии по футболу U-17 выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
