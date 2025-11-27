Все решил один гол. Определен победитель чемпионата мира по футболу U-17
Португалия U-17 нанесла минимальное поражение команде Австрии U-17
В Катаре триумфом сборной Португалии завершился юношеский чемпионат мира 2025 U-17.
27 ноября в 18:00 в городе Доха прошел финальный матч, в котором Португалия U-17 нанесла поражение Австрии U-17 (1:0).
Единственный гол в матче забил Анисиу Кабрал на 32-й минуте.
В матче за бронзу Италия U-17 в серии пенальти переиграла Бразилию U-17 (0:0, пен. 4:2)
Ранее в полуфиналах Австрия нанесла поражение Италии (2:0), а Португалия по пенальти обыграла Бразилию (0:0, пен. 6:5).
Чемпионат мира 2025 U-17
Финал. Доха (Катар), 27 ноября 2025
Португалия U-17 – Австрии U-17 – 1:0
Гол: Анисиу Кабрал, 32
