Украинец, который играл на Кипре, рассказал, как Динамо победить Омонию

Легендарный экс-игрок «Карпат» Игорь Худобяк, который также выступал в чемпионате Кипра, поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций между «Омонией» и «Динамо», который состоится 27 ноября в 19:45.

– Думаю, клуб сделал свой выбор и до зимнего перерыва дадут доработать Шовковскому, а дальше будут разбираться, делать анализ и, возможно, будет замена.

На данный момент уровень футбола на Кипре чуть лучше, чем в Украине. Но я бы не сказал, что происходит подъем в кипрском футболе. Просто упал уровень украинского чемпионата из-за войны с россией. Ситуация лучше лишь в том, что лучшие легионеры чаще едут на Кипр, чем в чемпионат Украины.

Сейчас «Омония» выглядит более стабильной командой, чем «Динамо». Но чтобы там было что-то особенное или значительно сильнее «Омонии» – нет. Думаю, соперники приблизительно равны. Скорее всего, «Динамо» будет играть на контратаках. Все же перелеты и добирание играют свою роль – команда уставшая, будет ротация.

Да, конечно, победа на Кипре поможет киевлянам поднять психологический настрой и атмосферу в команде. Но чтобы выйти из кризиса, нужно больше уверенных матчей и несколько побед подряд. Ничья будет неплохим результатом для «Динамо». А поражение воспримется болезненно – кризис лишь углубится, и будет очень сложно.

Для победы нужно хорошо сыграть в обороне, использовать контратаки, поймать «Омонию» на стандартах и забить свой гол.

Мой прогноз – ничья 1:1.

