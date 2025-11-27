Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор
Молодежные турниры
27 ноября 2025, 14:57 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:03
127
0

Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-19

27 ноября 2025, 14:57 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:03
127
0
Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор
УАФ

26 ноября в боснийском городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела стартовый матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19.

Соперником сине-желтых была команда хозяек – сборная Боснии и Герцеговины. Голы забили Елена Марценюк и Вероника Голованчук (2:0).

Украина WU-19 уверенно стартовала в отборе к Евро-2026, обыграв команду Боснии и Герцеговины (2:0), хозяйку будущего ЧЕ.

В другом матче группы Румыния разгромила Сан-Марино (6:0).

Следующий матч украинки проведут против сборной Сан-Марино (29 ноября в 14:00 по киевскому времени).

Квалификация Евро-2026 WU-19. Первый раунд

Группа B3. 26.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2 (0:1)

Голы: Марценюк, 23, Голованчук, 77.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Спортинг – Брюгге – 3:0. Львы вошли в топ-8 ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Аталанта – 0:3. Ужасная пятиминутка. Видео голов и обзор матча
женская сборная Украины по футболу U-19 видео голов и обзор чемпионат Европы по футболу WU-19 Босния и Герцеговина - Украина женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу Олег Бортник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27 ноября 2025, 07:15 39
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций

Команду Шовковского в этом сезоне так и тянет на Кипр, но явно не ради отпуска

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27.11.2025, 04:02
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 27.11.2025, 13:49
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем