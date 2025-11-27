Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор

26 ноября в боснийском городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела стартовый матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19.

Соперником сине-желтых была команда хозяек – сборная Боснии и Герцеговины. Голы забили Елена Марценюк и Вероника Голованчук (2:0).

Украина WU-19 уверенно стартовала в отборе к Евро-2026, обыграв команду Боснии и Герцеговины (2:0), хозяйку будущего ЧЕ.

В другом матче группы Румыния разгромила Сан-Марино (6:0).

Следующий матч украинки проведут против сборной Сан-Марино (29 ноября в 14:00 по киевскому времени).

Квалификация Евро-2026 WU-19. Первый раунд

Группа B3. 26.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2 (0:1)

Голы: Марценюк, 23, Голованчук, 77.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча