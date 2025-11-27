Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии, стартовый свисток главного арбитра Радослава Гидженова из Болгарии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский определился со стартовым составом на поединок против кипрского клуба. Из-за проблем со здоровьем в заявку команды не попали несколько важных футболистов – Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар.

После трех туров «Динамо» разместилось на 24-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. «Омония» занимает 29-е место, набрав два пункта.

Динамо: Нещерет, Попов, Пихаленок, Волошин, Рубчинский, Шола, Караваев, Кабаев, Михавко, Тиаре, Михайленко

Резерв: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Буртник, Тымчик, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Бленуце, Пономаренко

