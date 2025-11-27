Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Лига конференций
27 ноября 2025, 18:37 | Обновлено 27 ноября 2025, 18:44
19

Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций

Киевское «Динамо» сыграет против кипрского клуба в четверг, 27 ноября, в 19:45

Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Коллаж Sport.ua.

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии, стартовый свисток главного арбитра Радослава Гидженова из Болгарии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский определился со стартовым составом на поединок против кипрского клуба. Из-за проблем со здоровьем в заявку команды не попали несколько важных футболистов – Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар.

После трех туров «Динамо» разместилось на 24-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. «Омония» занимает 29-е место, набрав два пункта.

Динамо: Нещерет, Попов, Пихаленок, Волошин, Рубчинский, Шола, Караваев, Кабаев, Михавко, Тиаре, Михайленко

Резерв: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Буртник, Тымчик, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Бленуце, Пономаренко

Стартовый состав Динамо на матч Лиги конференций против Омонии

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
spodar73
А нападники то хто?
+4
Gargantua
типа Волошин будет форварда играть. дожились
+3
Cityzen83
Буде буде також фігня як з в грі в Турції. 0 ударів в старі воріт і програвати будуть в 2 м'ячі. 
Diesel
ну і само собой сподіваюсь що Сашо кепочці не зрадить.
Накуй ті костюми. Спортівочки та кеди. Цей совок з голови не вибить
Diesel
таке відчуття що склад який буде вирішують у грі в карти
VadyaMetal
Саня вирішив потикатись сяк-так в першому таймі, а в другому випустити одного нападника - Герреро і той затащить "катку"😄
AK.228
Мощно
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
До звитяги, Біло-Сині⬜🟦
Вболіваємо за вас!
В єврокубках ми єдині:
І Київ🏛️, і ⚒️Донбас!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Сьогодні фани у гармонії -
Вдачі гранду зі Столиці!
Здолать зичимо Омонію -
Здобуть балів до скарбниці! 😊
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І земляк донеччанин Піхальонок у складі. Бажаємо в тому числі і йому принести максимальної користі на користь ДК сьогодні!
_ Moore
Хто в заявці? Сачки, не спіть!
Павло
Кєпка вирішив взагалі без нападника грати, схема 5-5-0... 
Alexander Киев
Але забув дописати, тут звичайно що вболіваю за Омонію ! Битва офшор і бажаю перемогти саме оригіналу, клубу із Кіпру 
Ответить
Alexander Киев
При всій огиді до цього ФК ОПЗЖ, але тактика СашО наразі виглядає адекватною, взяти хоч 1 очко у цьому матчі. Так як маючи вже 3 (+1 тут) = 4. Потім залишиться обіграти Ноах (+3) = 7 і цього може цілком вистачити для плей-офф. Навіть за умови що програють Фіорентині.
DK2025
Михайличенко в Динамо вернулся?! А Рубчинский  сменил Бую?! Ну ладно, как будет, так и будет
