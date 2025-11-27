Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 14:45 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:23
ФОТО. Как выглядит Дублин перед матчем между Шемроком и Шахтером

Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени

ФК Шахтер

Уже 27 ноября в рамках четвертого тура основного раунда Лиги конференций встретятся «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Таллахт» в Дублине. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех матчей «Шемрок» имеет в своем активе один балл, на счету команды Арды Турана сразу шесть очков.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями столицы Ирландии Лиги конференций.

Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер фото Дублин
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
