Уже 27 ноября в рамках четвертого тура основного раунда Лиги конференций встретятся «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Таллахт» в Дублине. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех матчей «Шемрок» имеет в своем активе один балл, на счету команды Арды Турана сразу шесть очков.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями столицы Ирландии Лиги конференций.

ФОТО. Как выглядит Дублин перед матчем между Шемроком и Шахтером