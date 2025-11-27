ФОТО. Как выглядит Дублин перед матчем между Шемроком и Шахтером
Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени
Уже 27 ноября в рамках четвертого тура основного раунда Лиги конференций встретятся «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет на стадионе «Таллахт» в Дублине. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
После трех матчей «Шемрок» имеет в своем активе один балл, на счету команды Арды Турана сразу шесть очков.
Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями столицы Ирландии Лиги конференций.
