Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 13:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:50
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»

«Шахтер» должен уверенно побеждать

ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «Шахтером», который состоится 27 ноября в 22:00.

«Мы снова переливаем из пустого в порожнее. Какая Ирландия? Какой там футбол может быть? Я понимаю, сборная играет на нормальном уровне, потому что игроки выступают в топ-чемпионатах. А команды в чемпионате – это такое… Я думаю, что «Шахтер» по уровню исполнителей – топовая команда. Два игрока «горняков», наверное, стоят дороже, чем вся команда соперников. Я даже не могу представить, что здесь не будет победы. Да, ирландцы силовые, но у нас играют бразильцы, лучшие украинцы, и им по силам победить – тут даже разговоров быть не может. Я буду удивлен, если случится что-то невероятное, но верить в это не хочу. Верю, что «Шахтер» сыграет на высоком уровне, покажет свое мастерство и добьется нужного результата».

Ранее Артем Федецкий спрогнозировал победителя матча «Шемрок Роверс» – «Шахтер».

Шахтер Донецк Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер Лига конференций Иван Гецко
Иван Чирко Источник: NV.ua
