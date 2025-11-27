Федецкий спрогнозировал победителя матча Шемрок Роверс – Шахтер

Экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «горняками», который состоится 27 ноября и начнется в 22:00.

«Конечно, я ожидаю уверенной победы «горняков». «Шахтер» сейчас набрал неплохой ход, судя по последним результатам в чемпионате Украины. Но ни в коем случае не должно быть недооценки соперника. Я считаю, что Арда Туран уже достучался до своих игроков, особенно это было видно по матчу с «Динамо» в УПЛ, в котором «Шахтер» сделал выводы после кубковой неудачи. Поэтому против «Шемрок Роверс» «горняки» должны брать три очка и двигаться дальше.

Прогноз? Я верю в «Шахтер». «Горняки» победят со счетом 4:1».