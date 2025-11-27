Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий спрогнозировал победителя матча Шемрок Роверс – Шахтер
Кубок конфедераций
27 ноября 2025, 13:10 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:13
269
0

Федецкий спрогнозировал победителя матча Шемрок Роверс – Шахтер

Артем ожидает разгромной победы «горняков»

27 ноября 2025, 13:10 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:13
269
0
Федецкий спрогнозировал победителя матча Шемрок Роверс – Шахтер
ФК Шахтер

Экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «горняками», который состоится 27 ноября и начнется в 22:00.

«Конечно, я ожидаю уверенной победы «горняков». «Шахтер» сейчас набрал неплохой ход, судя по последним результатам в чемпионате Украины. Но ни в коем случае не должно быть недооценки соперника. Я считаю, что Арда Туран уже достучался до своих игроков, особенно это было видно по матчу с «Динамо» в УПЛ, в котором «Шахтер» сделал выводы после кубковой неудачи. Поэтому против «Шемрок Роверс» «горняки» должны брать три очка и двигаться дальше.

Прогноз? Я верю в «Шахтер». «Горняки» победят со счетом 4:1».

Ранее Юрий Вирт оценил перспективы «горняков» в Лиге конференций и дал прогноз на матч с «Шемрок Роверс».

По теме:
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер Шахтер Донецк Лига конференций Артем Федецкий
Иван Чирко Источник: BLIK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27 ноября 2025, 08:55 3
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Аргентинец мог вернуться в «Барселону»

Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 27.11.2025, 13:49
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 13:16
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем