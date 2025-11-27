Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
Лига конференций
27 ноября 2025, 13:33 |
191
0

ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»

Известный тренер считает, что проблемы киевлян комплексные

27 ноября 2025, 13:33 |
191
0
ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал о проблемах «Динамо» и назвал причины их возникновения.

– Олег Викторович, легендарный динамовец Йожеф Сабо, с которым общались накануне, сказал, что от игры в Никосии с «Олимпией» он ничего хорошего не ожидает, то есть в победу «Динамо» верит слабо. А что скажете вы? Есть ли шанс увидеть достойную игру и результат, а не очередной позор на европейской арене?

– Я бы начал с того, что, на мой взгляд, сейчас «Динамо» попало в так называемый идеальный шторм, и в этой ситуации не стоит все валить на тренера или на игроков.

– А на кого же? Разве Игорь Суркис выходит играть на поле или тренирует?

– Проблема «Динамо» комплексная и началась еще примерно 10 лет назад. Эта болезнь долго не давала о себе знать, хотя симптомы были, но на них не обращали внимания, и вот сейчас она проявилась во всю.

Вспомним кризис, который был до прихода в «Динамо» Луческу. Тогда ее временно решили, пригласив очень опытного тренера. Луческу сразу дал результат – выиграл с командой все, что можно на внутренней арене, а дальше снова пошел спад. Луческу не дал «Динамо» развалиться, но и не сумел открыть второе дыхание, не вылечил болезнь, а просто локализовал ее.

Ранее Йожеф Сабо прокомментировал потенциальное назначение Андрея Ярмоленко новым тренером «бело-синих».

По теме:
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках
Слован Братислава – Райо Вальекано. Прогноз, анонс на матч Лиги конференций
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Динамо Киев Омония Омония - Динамо Лига конференций Олег Федорчук
Иван Чирко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины
Футбол | 27 ноября 2025, 13:32 0
«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины
«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины

Фулбек выделил разницу между работой с клубом и сборной

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 08:14
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 27
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 1
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем