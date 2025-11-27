ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал о проблемах «Динамо» и назвал причины их возникновения.

– Олег Викторович, легендарный динамовец Йожеф Сабо, с которым общались накануне, сказал, что от игры в Никосии с «Олимпией» он ничего хорошего не ожидает, то есть в победу «Динамо» верит слабо. А что скажете вы? Есть ли шанс увидеть достойную игру и результат, а не очередной позор на европейской арене?

– Я бы начал с того, что, на мой взгляд, сейчас «Динамо» попало в так называемый идеальный шторм, и в этой ситуации не стоит все валить на тренера или на игроков.

– А на кого же? Разве Игорь Суркис выходит играть на поле или тренирует?

– Проблема «Динамо» комплексная и началась еще примерно 10 лет назад. Эта болезнь долго не давала о себе знать, хотя симптомы были, но на них не обращали внимания, и вот сейчас она проявилась во всю.

Вспомним кризис, который был до прихода в «Динамо» Луческу. Тогда ее временно решили, пригласив очень опытного тренера. Луческу сразу дал результат – выиграл с командой все, что можно на внутренней арене, а дальше снова пошел спад. Луческу не дал «Динамо» развалиться, но и не сумел открыть второе дыхание, не вылечил болезнь, а просто локализовал ее.

