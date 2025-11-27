Йожеф САБО: «Назначать Ярмоленко играющим тренером Динамо...»

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал потенциальное назначение опытного футболиста Андрея Ярмоленко новым тренером «бело-синей» команды.

– Возможно, Андрея Ярмоленко играющим тренером «Динамо» стоило бы назначить?

– Это уже вопрос сугубо к Суркису. Если он так захочет...

– Ваше личное мнение какое?

– Не думаю, что назначать Ярмоленко играющим тренером будет правильным решением. Понимаешь, не становятся сразу тренерами, как только карьеру футболиста завершили. Это единичные случаи.

Нужно не один сезон набираться опыта, понабивать шишек, желательно поработать ассистентом у какого-нибудь хорошего, возрастного специалиста, а уже потом и самому тренировать. Диплом тренерский получить можно легко, курсы там различные пройти, но все это не то. Говорю так, ведь сам все это проходил, – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт опытного 36-летнего вингера заканчивается после завершения сезона 2025/26.