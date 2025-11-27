Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 13:29
Лидер Арсенала пояснил безумную победу над Баварией в Лиге чемпионов

Деклан Райс поделился эмоциями после победы своей команды над мюнхенской Баварией

Лидер Арсенала пояснил безумную победу над Баварией в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского Арсенала Деклан Райс поделился эмоциями после победы своей команды над мюнхенской Баварией (3:1) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Посмотрите на Баварию в этом сезоне – это лучшая команда в Европе. Может быть, тактически это был самый сложный матч для нас в этом сезоне. Соперник очень хорошо работает.

Мы играли лично против них во втором тайме. Думаю, мы сыграли невероятно в этом матче. Главный тренер очень доволен.

Да, в этом сезоне у нас совсем другие ощущения. В команде много лидеров. Мы двигаемся от матча к матчу. Есть жажда победы и желание выигрывать в каждой игре. Впереди еще долгий путь – не будем увлекаться», – сказал Райс.

Деклан Райс Бавария Лига чемпионов Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
