Лидер Арсенала пояснил безумную победу над Баварией в Лиге чемпионов

Полузащитник лондонского Арсенала Деклан Райс поделился эмоциями после победы своей команды над мюнхенской Баварией (3:1) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Посмотрите на Баварию в этом сезоне – это лучшая команда в Европе. Может быть, тактически это был самый сложный матч для нас в этом сезоне. Соперник очень хорошо работает.

Мы играли лично против них во втором тайме. Думаю, мы сыграли невероятно в этом матче. Главный тренер очень доволен.

Да, в этом сезоне у нас совсем другие ощущения. В команде много лидеров. Мы двигаемся от матча к матчу. Есть жажда победы и желание выигрывать в каждой игре. Впереди еще долгий путь – не будем увлекаться», – сказал Райс.