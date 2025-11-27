В Ливерпуле приняли решение попрощаться со Слотом. Ему нашли замену

В «Ливерпуле» приняли решение по нидерландскому тренеру Арне Слоту. Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, руководство английского гранда приняло решение попрощаться с 47-летним специалистом. На замену ему рассматривается Ангелос Постекоглу, последним местом работы которого был «Ноттингем Форест», который он покинул этой осенью.

«Ливерпуль» после 12 туров Английской Премьер-лиги набрал 18 очков и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «красные» с девятью очками идут 13-ми.

Ранее Арне Слот прокомментировал свое будущее в «Ливерпуле» после поражения от «ПСВ »1:4.