  4. В Ливерпуле приняли решение попрощаться со Слотом. Ему нашли замену
Англия
27 ноября 2025, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:16
1688
3

В Ливерпуле приняли решение попрощаться со Слотом. Ему нашли замену

Английский гранд может возглавить Ангелос Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В «Ливерпуле» приняли решение по нидерландскому тренеру Арне Слоту. Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, руководство английского гранда приняло решение попрощаться с 47-летним специалистом. На замену ему рассматривается Ангелос Постекоглу, последним местом работы которого был «Ноттингем Форест», который он покинул этой осенью.

«Ливерпуль» после 12 туров Английской Премьер-лиги набрал 18 очков и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «красные» с девятью очками идут 13-ми.

Ранее Арне Слот прокомментировал свое будущее в «Ливерпуле» после поражения от «ПСВ »1:4.

По теме:
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на очередное разгромное поражение на Энфилде
Ангелос Постекоглу Ливерпуль Ноттингем Форест отставка назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
ALM
Невже ліверці не поважають свій клуб настільки, щоб взяти Постекоглу?
luceorius
 А Клопп вже перехотів ?
