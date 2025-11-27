Слот прокомментировал свое будущее в Ливерпуле после поражения от ПСВ 1:4
Арне сосредоточен на работе
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал вопрос о своем будущем в клубе после поражения команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4).
«Нет, я не переживаю. Мое внимание сосредоточено на других задачах, а не на волнениях по поводу своей должности. Мне нужно работать лучше», – заявил Слот.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в таблице Лиги чемпионов, набрав девять очков. В чемпионате Англии команда находится на 12-й позиции с 18 очками.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл 9 из последних 12 матчей, что является одной из худших серий клуба в истории.
