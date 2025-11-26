Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:4 на домашней арене в матче пятого тура
В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и нидерландский ПСВ. Гости сенсационно победили со счетом 4:1, несмотря на статус аутсайдера.
Уже на 6-й минуте нидерландский клуб сумел выйти вперед – защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Днейк сыграл рукой в собственной штрафной, и опытный хорват Иван Перишич реализовал пенальти.
Вскоре венгерский полузащитник Доминик Собослаи сумел восстановить паритет и огорчить голкипера нидерландской команды Матей Коваржа.
ПСВ не успокоился и продолжил забивать «Ливерпулю», который до матча считался явным фаворитом. Полузащитник Гус Тил получил мяч в штрафной соперника и без особых проблем переиграл Мамардашвили – 2:1 в пользу клуба из Эйндховена.
Преимущество ПСВ увеличил марокканский нападающий Кухайб Дриуш, который сделал счет 3:1. Подопечные Слота больше владели мячом, чаще били по воротам, но в итоге пропустили четвертый мяч – снова Дриуш.
Клуб из Нидерландов набрал восемь баллов и теперь запнимает 14-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе девять пунктов.
Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября
Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тил, 56, Дриуш, 73, 90+1
