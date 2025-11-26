Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Ливерпуль
26.11.2025 22:00 – FT 1 : 4
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:53 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:56
699
5

Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов

Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:4 на домашней арене в матче пятого тура

26 ноября 2025, 23:53 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:56
699
5 Comments
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и нидерландский ПСВ. Гости сенсационно победили со счетом 4:1, несмотря на статус аутсайдера.

Уже на 6-й минуте нидерландский клуб сумел выйти вперед – защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Днейк сыграл рукой в собственной штрафной, и опытный хорват Иван Перишич реализовал пенальти.

Вскоре венгерский полузащитник Доминик Собослаи сумел восстановить паритет и огорчить голкипера нидерландской команды Матей Коваржа.

ПСВ не успокоился и продолжил забивать «Ливерпулю», который до матча считался явным фаворитом. Полузащитник Гус Тил получил мяч в штрафной соперника и без особых проблем переиграл Мамардашвили – 2:1 в пользу клуба из Эйндховена.

Преимущество ПСВ увеличил марокканский нападающий Кухайб Дриуш, который сделал счет 3:1. Подопечные Слота больше владели мячом, чаще били по воротам, но в итоге пропустили четвертый мяч – снова Дриуш.

Клуб из Нидерландов набрал восемь баллов и теперь запнимает 14-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе девять пунктов.

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тил, 56, Дриуш, 73, 90+1

Фотогалерея:

По теме:
Спортинг уничтожил на домашнем поле Брюгге в Лиге чемпионов
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Лига чемпионов Ливерпуль ПСВ Доминик Собослаи Иван Перишич пенальти Гус Тил Дриуш Кухайб
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26 ноября 2025, 15:59 19
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан

Единственный мяч киевляне забили во втором тайме

Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26 ноября 2025, 11:55 17
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций

Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26.11.2025, 06:55
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
Футбол | 27.11.2025, 00:12
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 26.11.2025, 20:41
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Одним "лысым шарлатаном" в АПЛ станет меньше....? 
Ответить
+3
Обсервер Влад
Чому ПСВ грав у формі хорватської збірної?
Ответить
+1
ptolemeus
Чергове позорисько вдома на Енфілді.
Ответить
0
Falko
Як там, Слоту вже час у відставку чи ще хай трохи попрацює? Що каже Саленко? 
Ответить
0
Winner21
Хорош уже лысого гонять. Раньери, как идеального антикризисного коуча, в студию! И засылайте гонцов к Юрке Клоппенко, иначе болелы Ливера скоро начнут охоту на этих петушар в бутсах 
Ответить
0
Популярные новости
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем