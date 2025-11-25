Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
26.11.2025 22:00 - : -
25 ноября 2025, 15:18 | Обновлено 25 ноября 2025, 15:26
Ливерпуль – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 26 ноября в 22:00 по Киеву

ФК Ливерпуль

В среду, 26 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Чрезвычайно нестабильный сезон проводят мерсисайдцы. За 12 туров Премьер-лиги команде удалось получить лишь 18 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ей занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. И хотя расстояние от топ-3 и не очень большое (всего 4 очка), в последних играх клуб почти не набирает очков. Из Кубка английской лиги «Ливерпуль» вылетел от «Кристалл Пелас» на стадии 1/8 финала.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы выглядят увереннее – за 4 тура клуб одержал 3 победы: против «Реала» (1:0), «Атлетико» (3:2) и «Айнтрахта» (5:1). Коллектив потерял очки только из-за минимального поражения против «Галатасарая» во 2-м туре.

ПСВ

На национальной арене команде нет равных – за 13 игр чемпионата Нидерландов «ПСВ» набрал 34 очка, благодаря которым сейчас и находится на 1-й строчке.
Расстояние от 2-й строчки, на которой разместился «Фейернорд», уже достаточно ощутимо и составляет 6 зачетных пунктов.

Но в Лиге чемпионов нидерландцы проявляют себя не лучшим образом. «ПСВ» смог одолеть только «Наполи» (однако со счетом 6:2), сыграл вничью с «Олимпиакосом» и «Байером» и проиграл «Юниону» в 1-м туре. 5 очков позволяют команде занимать 18-ю строчку таблицы турнира.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в январе этого сезона в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «ПСВ».

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в 3/5 последних домашних играх во всех турнирах.
  • «ПСВ» не проигрывает на выезде уже 15 матчей подряд.
  • За 13 туров Эредивиз «ПСВ» забил 41 мяч – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.30 для Ливерпуля и 9.00 для ПСВ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.64.

Обе забьют 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
