26.11.2025 22:00 – FT 1 : 4
Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Английский Ливерпуль проиграл ПСВ Эйндховен из Нидерландов со счетом 1:4.
Ливерпуль продолжил черную полосу и потерпел еще одно поражение.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тил, 56, Дриош, 73, 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен), асcист Серджино Дест.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен), асcист Рикардо Пепи.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен), асcист Мауро Джуниор.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Коди Гакпо.
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен).
