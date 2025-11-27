Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Ливерпуль
26.11.2025 22:00 – FT 1 : 4
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:28
377
0

Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:28
377
0
Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский Ливерпуль проиграл ПСВ Эйндховен из Нидерландов со счетом 1:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль продолжил черную полосу и потерпел еще одно поражение.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тил, 56, Дриош, 73, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен), асcист Серджино Дест.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен), асcист Рикардо Пепи.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен), асcист Мауро Джуниор.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Коди Гакпо.
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен).
По теме:
Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?
Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор
Спортинг – Брюгге – 3:0. Львы вошли в топ-8 ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов видео голов и обзор Ливерпуль ПСВ Доминик Собослаи Иван Перишич Гус Тил Кухайб Дриош пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 6
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27.11.2025, 13:50
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 07:15
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 19
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 26
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем