  4. Экс-игрок сборной Украины: «Динамо будет вынуждено заплатить отступные»
27 ноября 2025, 11:47 |
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо будет вынуждено заплатить отступные»

Иван Гецко недоволен игрой и результатом команды под руководством Александра Шовковского

Экс-игрок сборной Украины: «Динамо будет вынуждено заплатить отступные»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший игрок сборной Украины, автор первого гола в истории «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал игру и результаты киевского «Динамо», а также оценил работу главного тренера Александра Шовковского.

– Перед матчем с «Омонией» Шовковский висит на волоске от увольнения?

– На волоске он висит уже давно. Но какой в ​​этом смысл, если никто не делает выводы? Мы, например, одну игру проигрываем, потом выигрываем – и появляются поблажки. Я не знаю, что там творится, но для меня это очень непонятное. Есть много вопросов, но на них нет ответа.

Такая провальная серия – кому, где, когда… Это немного пугает. И самое главное – место в турнирной таблице. Это просто крах. «Динамо» Киев опустилось, как говорится, ниже одесской канализации. Я бы так не хотел говорить, но это такой уровень. Не знаю, что там происходит.

Я понимаю, что иностранные специалисты сейчас не очень хотели бы приезжать в Украину и работать в «Динамо». Однако, думаю, у нас есть тренеры не хуже. Почему нет перемен? Честно, у меня много вопросов.

– Матч против «Омонии» может стать последним для Шовковского?

– Я думаю, что сейчас в клубе какие-то другие дела. Потому что после таких поражений и такого спада в нормальной ситуации уже сменили бы трех-четырех тренеров. Что сейчас творится – я не знаю. С чем это связано?

Возможно, у Шовковского сумасшедший контракт, и если его расторгнуть, то «Динамо» будет вынуждено заплатить большие отступные, потому с ним работают дальше. Вопросов очень много, и я не знаю, получим ли на них ответы. Сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время, – недоволен Гецко.

Источник: NV.ua
Сабо-мазо
Слот: Мы в дерьме !
СаШо: Взаимно бро !
Ответить
0
