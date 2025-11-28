Шовковский выступил с заявлением к фанатам Динамо после неудач киевлян
Тренер попросил поддерживать клуб
Бывший главный тренер киевского клуба «Динамо» Александр Шовковский выступил с обращением к болельщикам киевлян на фоне негативных результатов в последних матчах.
– Что вы хотели бы сказать болельщикам на фоне этих негативных результатов?
– Я уже слышал этот вопрос. Я могу сказать, что ваша поддержка сейчас для команды очень важна.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
