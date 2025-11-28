Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский выступил с заявлением к фанатам Динамо после неудач киевлян
Украина. Премьер лига
Шовковский выступил с заявлением к фанатам Динамо после неудач киевлян

Тренер попросил поддерживать клуб

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер киевского клуба «Динамо» Александр Шовковский выступил с обращением к болельщикам киевлян на фоне негативных результатов в последних матчах.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам на фоне этих негативных результатов?

– Я уже слышал этот вопрос. Я могу сказать, что ваша поддержка сейчас для команды очень важна.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

Dfs2262ar
Их там целое поколение таких твердолобых, которые не могут своих ошибок признавать: Шевченко, Ребров, шовковский…
batistuta
Злили попаху!
