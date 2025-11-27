Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер впервые сыграет с клубом из Ирландии в еврокубках. Как играли другие
Лига конференций
27 ноября 2025, 10:54
Соперником горняков в Лиге конференций станет Шемрок Роверс

ФК Шахтер

Сегодня в матче 4-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер впервые в своей еврокубковой истории сыграет против клуба из Ирландии.

Соперником горняков станет Шемрок Роверс.

Если Шахтер впервые пересечется с представителем Ирландии, то у других украинских команд уже был опыт матчей против клубов из этой страны.

В 12 предыдущих встречах команды Украины победили 7 раз, дважды успех праздновали ирландцы, еще трижды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами 18:10 в пользу украинских команд.

Матчи украинских команд против клубов из Ирландии в еврокубках

1992: ЛЧ, Таврия – Шелбурн – 2:1-0:0
1993: КВН, Карпаты – Шелбурн – 1:0-1:3
1998: КВН, ЦСКА – Корк Сити – 2:0-1:2
2008: ЛЧ, Динамо – Дроеда Юнайтед – 2:2-2:1
2011: ЛЕ, Карпаты – Сент-Патрикс Атлетик – 2:0-3:1
2011: ЛЕ, Ворскла – Слайго Роверс – 0:0-2:0

По теме:
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Очередь Динамо. Как играли украинские клубы против кипрских в еврокубках?
ВИРТ: «Легкой прогулки для Шахтера в Дублине не будет»
Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер Шемрок Роверс Шахтер Донецк статистика
