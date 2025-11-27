Шахтер впервые сыграет с клубом из Ирландии в еврокубках. Как играли другие

Сегодня в матче 4-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер впервые в своей еврокубковой истории сыграет против клуба из Ирландии.

Соперником горняков станет Шемрок Роверс.

Если Шахтер впервые пересечется с представителем Ирландии, то у других украинских команд уже был опыт матчей против клубов из этой страны.

В 12 предыдущих встречах команды Украины победили 7 раз, дважды успех праздновали ирландцы, еще трижды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами 18:10 в пользу украинских команд.

Матчи украинских команд против клубов из Ирландии в еврокубках

1992: ЛЧ, Таврия – Шелбурн – 2:1-0:0

1993: КВН, Карпаты – Шелбурн – 1:0-1:3

1998: КВН, ЦСКА – Корк Сити – 2:0-1:2

2008: ЛЧ, Динамо – Дроеда Юнайтед – 2:2-2:1

2011: ЛЕ, Карпаты – Сент-Патрикс Атлетик – 2:0-3:1

2011: ЛЕ, Ворскла – Слайго Роверс – 0:0-2:0