Бош рассказал, как ПСВ одержал победу над Ливерпулем

Главный тренер ПСВ Петер Бош прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я и мечтать о таком не мог. Узнав результаты жеребьевки, думал, что будет сложно набирать очки, особенно на выезде против «Ливерпуля». Но с тех пор многое изменилось.

Мы понимали, что у соперника было мало уверенности в себе. У тренера есть пару дней, чтобы разобрать команду соперника и вселить уверенность в свою. После второго нашего гола лед тронулся», – сказал Петер Бош.