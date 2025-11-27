Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бош рассказал, как ПСВ одержал победу над Ливерпулем
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 05:55 |
Наставник эйндховенцев прокомментировал успех в матче ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСВ Петер Бош прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я и мечтать о таком не мог. Узнав результаты жеребьевки, думал, что будет сложно набирать очки, особенно на выезде против «Ливерпуля». Но с тех пор многое изменилось.

Мы понимали, что у соперника было мало уверенности в себе. У тренера есть пару дней, чтобы разобрать команду соперника и вселить уверенность в свою. После второго нашего гола лед тронулся», – сказал Петер Бош.

Петер Бош ПСВ Ливерпуль Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
