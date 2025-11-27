Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Катастрофа Ливерпуля: такой серии не было больше 70 лет
Англия
27 ноября 2025, 01:36 |
Катастрофа Ливерпуля: такой серии не было больше 70 лет

9 поражений в 12 матчах

27 ноября 2025, 01:36 |
Катастрофа Ливерпуля: такой серии не было больше 70 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» потерпел поражение в 9 из последних 12 матчей. Это является их худшей серией с ноября 1953 года по январь 1954 года.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» крупно проиграл ПСВ со счетом 1:4.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером», а ПСВ в тот же день примет на своем поле «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение о трансфере ведущего защитника из АПЛ.

Ливерпуль ПСВ Лига чемпионов Английская Премьер-лига антирекорд Арне Слот
Михаил Олексиенко Источник: TNT Sports
