Катастрофа Ливерпуля: такой серии не было больше 70 лет

«Ливерпуль» потерпел поражение в 9 из последних 12 матчей. Это является их худшей серией с ноября 1953 года по январь 1954 года.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» крупно проиграл ПСВ со счетом 1:4.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером», а ПСВ в тот же день примет на своем поле «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение о трансфере ведущего защитника из АПЛ.