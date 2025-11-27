Энрике сказал, кого из ПСЖ считает достойным следующего Золотого мяча

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал вопрос о возможном претенденте на «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/26, выделив одного из своих игроков.

«Витинья, как всегда, показал великолепную игру. Следующий претендент на «Золотой мяч»? Что ж… Я надеюсь на это», – приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» португалец Витинья оформили хет-трик. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В текущем сезоне Витинья провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.