Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
27 ноября 2025, 04:03 |
Энрике сказал, кого из ПСЖ считает достойным следующего Золотого мяча

Тренер в восторге от этого игрока

Энрике сказал, кого из ПСЖ считает достойным следующего Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал вопрос о возможном претенденте на «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/26, выделив одного из своих игроков.

«Витинья, как всегда, показал великолепную игру. Следующий претендент на «Золотой мяч»? Что ж… Я надеюсь на это», – приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» португалец Витинья оформили хет-трик. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В текущем сезоне Витинья провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

ПСЖ Луис Энрике Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
