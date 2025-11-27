В Испании оценили игру Лунина, который пропустил три гола в Лиге чемпионов

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Подопечнеы Хаби Алонсо одолели соперника со счетом 4:3.

В стартовом составе королевского клуба вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Несмотря на три пропущенных мяча, испанская пресса позитивно оценила игру 26-летнего футболиста.

«Несмотря на то, что «Реал» Мадрид пропустил три мяча, Лунин сделал два решающих сейва в первом тайме и весь матч выглядел очень уверенно. Хорошее возвращение в игру», – считает Football Espana.

Издание Defenca Central назвала голкипера одним из лучших футболистов матча и поставило Лунину восемь баллов (оценки выше получили только Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе):

«Несмотря на три пропущенных мяча, Лунин сделал несколько великолепных сейвов, которые не позволили «Реалу» пропустить больше. Украинский голкипер мало что мог сделать с голами «Олимпиакоса», где оборона сделала намного больше ошибок, чем сам вратарь».