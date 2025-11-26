Давид Луис стал вторым самым возрастным автором гола в ЛЧ. Кто был старше?
Бразильский игрок отметился голом за третью разную команду в турнире
Игрок «Пафоса» Давид Луис стал вторым самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.
Это произошло в матче 5-го тура, в котором «Пафос» принимал «Монако» (2:2).
Первый мяч за киприотов забил Давид Луис, который отметился голом в возрасте 38 лет и 218 дней.
Старше него в истории был только Пепе, который забил гол в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 290 дней, выступая за «Порту» (против донецкого «Шахтера»).
В целом Давид Луис забивал в ЛЧ уже в составе трех разных клубов: «Челси», ПСЖ и «Пафос».
At 38 years and 218 days old, David Luiz is the second oldest goalscorer in Champions League history behind only Pepe (40Y 290D).— Squawka (@Squawka) November 26, 2025
He's now scored in the competition with Chelsea, PSG and Pafos. ⚽ pic.twitter.com/WPfNSEPxav
The second-oldest scorer in Champions League history 🌟— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025
David Luiz 👏#UCL pic.twitter.com/z2yX4vYhiB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов