Давид Луис стал вторым самым возрастным автором гола в ЛЧ. Кто был старше?

Игрок «Пафоса» Давид Луис стал вторым самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.

Это произошло в матче 5-го тура, в котором «Пафос» принимал «Монако» (2:2).

Первый мяч за киприотов забил Давид Луис, который отметился голом в возрасте 38 лет и 218 дней.

Старше него в истории был только Пепе, который забил гол в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 290 дней, выступая за «Порту» (против донецкого «Шахтера»).

В целом Давид Луис забивал в ЛЧ уже в составе трех разных клубов: «Челси», ПСЖ и «Пафос».

