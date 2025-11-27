Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Глазго Рейнджерс
27.11.2025 22:00 - : -
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 ноября 2025, 20:12 |
272
0

Рейнджерс – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 27 ноября в 22:00 по Киеву

27 ноября 2025, 20:12 |
272
0
Рейнджерс – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Рейнджерс

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Рейнджерс

Не слишком уверенный сезон проводят шотландцы. За 12 игр национального чемпионата клубу удалось получить 21 зачетный пункт, позволяющий занимать 5-ю строчку на данный момент. Расстояние от лидера, «Хартс», уже достаточно серьезное – 9 зачетных пунктов. В Кубке лиги «Рейнджерс» дошли до 1/2 финала, где проиграли «Селтику» со счетом 3:1.

В Лиге Европы шотландцы выступают совсем ужасно. Клуб проиграл все 4 матча против «Генка», «Штурма», «Бранна» и «Ромы», поэтому с 0 очками на балансе занимает последнюю строчку турнирной таблицы турнира.

Брага

Не слишком убедительные результаты показывают и португальцы. За 11 туров национальной лиги команда набрала 16 зачетных пунктов, благодаря которым теперь находится на 7-й позиции турнирной таблицы. От зоны еврокубков «Брага» отстает на 7 баллов, а от лидера, «Порту», на 15. В Кубке Португалии коллектив квалифицировался в 1/8 финала, где сыграет с «Калдашем».

В Лиге Европы португальцы выступают довольно неплохо - им уже удалось победить «Фейернорд», «Селтик» и «Црвену Звезду» и завоевать 9 очков. Единственное поражение произошло в матче 4-го тура против «Генка».

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в 2022 году в рамках четвертьфинала Лиги Европы. В 1-й игре минимально победила «Брага», но во 2-й выигрыш 3:1 завоевал «Рейнджерс» и прошел дальше.

Интересные факты

  • В последних 10-х выездных играх «Брага» потерпела только 1-е поражение.
  • «Брага» не сохранила ворота сухими ни в одном из 4 последних матчей.
  • В предыдущих 9-х домашних играх «Рейнджерс» завоевал лишь 3 победы.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
27 ноября 2025 -
22:00
Брага
Обе забьют 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брага Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Глазго Рейнджерс
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 7
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...

Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»
Футбол | 27 ноября 2025, 19:12 1
Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»
Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»

Килиан вчера забил 4 гола

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Футбол | 27.11.2025, 18:37
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 6
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем