Глазго Рейнджерс

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Рейнджерс

Не слишком уверенный сезон проводят шотландцы. За 12 игр национального чемпионата клубу удалось получить 21 зачетный пункт, позволяющий занимать 5-ю строчку на данный момент. Расстояние от лидера, «Хартс», уже достаточно серьезное – 9 зачетных пунктов. В Кубке лиги «Рейнджерс» дошли до 1/2 финала, где проиграли «Селтику» со счетом 3:1.

В Лиге Европы шотландцы выступают совсем ужасно. Клуб проиграл все 4 матча против «Генка», «Штурма», «Бранна» и «Ромы», поэтому с 0 очками на балансе занимает последнюю строчку турнирной таблицы турнира.

Брага

Не слишком убедительные результаты показывают и португальцы. За 11 туров национальной лиги команда набрала 16 зачетных пунктов, благодаря которым теперь находится на 7-й позиции турнирной таблицы. От зоны еврокубков «Брага» отстает на 7 баллов, а от лидера, «Порту», на 15. В Кубке Португалии коллектив квалифицировался в 1/8 финала, где сыграет с «Калдашем».

В Лиге Европы португальцы выступают довольно неплохо - им уже удалось победить «Фейернорд», «Селтик» и «Црвену Звезду» и завоевать 9 очков. Единственное поражение произошло в матче 4-го тура против «Генка».

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в 2022 году в рамках четвертьфинала Лиги Европы. В 1-й игре минимально победила «Брага», но во 2-й выигрыш 3:1 завоевал «Рейнджерс» и прошел дальше.

Интересные факты

В последних 10-х выездных играх «Брага» потерпела только 1-е поражение.

«Брага» не сохранила ворота сухими ни в одном из 4 последних матчей.

В предыдущих 9-х домашних играх «Рейнджерс» завоевал лишь 3 победы.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.