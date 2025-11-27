Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил укахать на дверь полузащитнику «бланкос».
По сообщениям испанских СМИ, отношения между Хаби Алонсо и Дани Себальосом полностью разрушены. Тренера разочаровало отсутствие интенсивности и слабый уровень игры полузащитника, а матч против «Эльче» стал последней каплей.
Наставник убежден, что игрок не соответствует требованиям «Реала» и только вредит команде. В клубе не скрывают: терпение закончилось.
По информации источников, Алонсо прямо обратился к руководству с просьбой как можно быстрее продать Себальоса. В мадридском клубе уже рассматривают вариант зимнего трансфера и готовы выслушать предложения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Кварцяный предрек украинской команде фантастический путь в евротурнире
Сногсшибательная жена Марка Кукурельи