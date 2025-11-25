Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа разозлился на игрока Реала и хочет, чтобы тот убирался из клуба
Испания
25 ноября 2025, 22:22
Куртуа разозлился на игрока Реала и хочет, чтобы тот убирался из клуба

Тибо недоволен игрой Себальоса

Куртуа разозлился на игрока Реала и хочет, чтобы тот убирался из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

У звездного вратаря «Реала» Тибо Куртуа возник конфликт с полузащитником команды Дани Себальосом в последнем матче с «Эльче».

По данным испанских СМИ, вратарь дважды жестко высказался в адрес Дани Себальоса – сначала в перерыве, а затем после финального свистка. Полузащитник, получивший шанс в стартовом составе, множество раз ошибался и часто просто ходил по полю, не выполняя оборонительных задач.

Куртуа считает, что футболист потерял мотивацию и ему лучше сменить клуб.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал откровенный совет своему близкому другу и партнеру по команде испанскому хавбеку Дани Себальосу – покинуть Мадрид.

Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МОДРИЧ: «После Реала, куда бы ты ни пошел – это шаг вниз»
Дани Себальос Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
