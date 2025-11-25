Куртуа разозлился на игрока Реала и хочет, чтобы тот убирался из клуба

У звездного вратаря «Реала» Тибо Куртуа возник конфликт с полузащитником команды Дани Себальосом в последнем матче с «Эльче».

По данным испанских СМИ, вратарь дважды жестко высказался в адрес Дани Себальоса – сначала в перерыве, а затем после финального свистка. Полузащитник, получивший шанс в стартовом составе, множество раз ошибался и часто просто ходил по полю, не выполняя оборонительных задач.

Куртуа считает, что футболист потерял мотивацию и ему лучше сменить клуб.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал откровенный совет своему близкому другу и партнеру по команде испанскому хавбеку Дани Себальосу – покинуть Мадрид.