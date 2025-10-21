Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа дал откровенный совет игроку Реала уйти из клуба
Испания
21 октября 2025, 23:44 |
Бельгиец сочувствует Дани Себальосу из-за недостатка игровой практики

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал откровенный совет своему близкому другу и партнеру по команде испанскому хавбеку Дани Себальосу – покинуть Мадрид.

По информации El Nacional, бельгиец убежден, что смена клуба поможет полузащитнику получить больше игрового времени и стабильную роль в стартовом составе. Под руководством Хаби Алонсо Себальос остается игроком ротации, уступая место Беллингему, Камавинзе и Вальверде.

Контракт Себальоса действует до 2027 года, но его будущее выглядит все более неопределенным, ведь клуб хочет купить еще одного хавбека.

Ранее испанский наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об уровне игры нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
