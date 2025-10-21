Тренер Реала Алонсо оценил уровень игры Мбаппе
С начала сентября 2025 года французский форвард забивает в каждом матче
Испанский наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об уровне игры нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в преддверии встречи с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
«Я бы сказал, что мы им очень довольны. Он решительно подходит к своим целям и вносит свой вклад. Но за его целями стоит и многое другое. Все это важно», – передает слова 43-летнего специалиста SI.
С начала сентября 2025 года французский форвард забивает в каждом матче во всех турнирах. В текущем сезоне Мбаппе выходил на поле 14 раз, в его активе 16 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Встреча «Реал» – «Ювентус» состоится в среду, 22 октября, в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Динамо ранее отправил 700 тысяч грн на нужды ВСУ
Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК