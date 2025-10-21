Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Тренер Реала Алонсо оценил уровень игры Мбаппе

С начала сентября 2025 года французский форвард забивает в каждом матче

Тренер Реала Алонсо оценил уровень игры Мбаппе
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанский наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об уровне игры нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в преддверии встречи с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Я бы сказал, что мы им очень довольны. Он решительно подходит к своим целям и вносит свой вклад. Но за его целями стоит и многое другое. Все это важно», – передает слова 43-летнего специалиста SI.

С начала сентября 2025 года французский форвард забивает в каждом матче во всех турнирах. В текущем сезоне Мбаппе выходил на поле 14 раз, в его активе 16 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Встреча «Реал» – «Ювентус» состоится в среду, 22 октября, в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: Sports Illustrated
Комментарии
