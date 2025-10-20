Килиан Мбаппе забил 50 голов в 2025 году во всех турнирах.

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде победил Хетафе со счётом 1:0.

Победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе, ставший для него 50-м во всех турнирах в 2025 году.

Француз стал первым игроком, достигшим этой отметки в этом году.

Отметим, что Мбаппе в четвертый раз забил 50+ голов в течение календарного года:

51 – 2021

56 – 2022

52 – 2023

50 – 2025