Килиан Мбаппе забил 50 голов в 2025 году во всех турнирах
Это уже четвертый календарный год, в котором француз забивает 50+ голов
Килиан Мбаппе забил 50 голов в 2025 году во всех турнирах.
В матче 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде победил Хетафе со счётом 1:0.
Победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе, ставший для него 50-м во всех турнирах в 2025 году.
Француз стал первым игроком, достигшим этой отметки в этом году.
Отметим, что Мбаппе в четвертый раз забил 50+ голов в течение календарного года:
- 51 – 2021
- 56 – 2022
- 52 – 2023
- 50 – 2025
Mbappé marcou o seu 50.º golo do ano: é o 1.º jogador a atingir este registo em 2025— Playmaker (@playmaker_PT) October 19, 2025
⚠ 4.ª vez que Mbappé marca 50 + golos num ano:
2021: 51
2022: 56
2023: 52
2025: 50 pic.twitter.com/ScDy9alvfR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»
Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм