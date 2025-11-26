Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций

Динамо прибыло на Кипр в рамках подготовки к матчу Лиги конференции против Омонии. Игра состоится 27 ноября, начало в 19:45.

На встречу еврокубка киевляне остались сразу без четырех основных футболистов – точно не сыграют защитник Кристиан Биловар, хавбеки Владимир Бражко и Николай Шапаренко, а также вингер Андрей Ярмоленко.

Динамо после трех матчей набрало три очка и занимает 24-е место в таблице.

Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Попов, Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Буртник, Тиаре;

Полузащитники: Буяльский, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана;

Нападающие: Герреро, Пономаренко, Бленуце.