Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Без Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Биловара
Динамо прибыло на Кипр в рамках подготовки к матчу Лиги конференции против Омонии. Игра состоится 27 ноября, начало в 19:45.
На встречу еврокубка киевляне остались сразу без четырех основных футболистов – точно не сыграют защитник Кристиан Биловар, хавбеки Владимир Бражко и Николай Шапаренко, а также вингер Андрей Ярмоленко.
Динамо после трех матчей набрало три очка и занимает 24-е место в таблице.
Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;
Защитники: Попов, Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Буртник, Тиаре;
Полузащитники: Буяльский, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана;
Нападающие: Герреро, Пономаренко, Бленуце.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аэропорт в Буде не работает из-за непогоды
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ