Левандовски нужен гол, чтобы продолжить интересную серию в Лиге чемпионов
Польский нападающий забивал как минимум один гол в предыдущих 14 сезонах Лиги чемпионов
Роберт Левандовски и в четвертом своем матче в Лиге чемпионов сезона 2025/26 не смог отличиться забитым мячом.
Польский нападающий отыграл без забитых голов в матчах против «Ньюкасла», «ПСЖ», «Брюгге» и «Челси».
Таким образом, Левандовски пока не удалось забить в своем 15-м сезоне ЛЧ.
На данный момент у поляка, как и у испанца Рауль, есть по 14 результативных кампаний подряд в самом престижном турнире Европы.
Больше всего у них только три футболиста: Карим Бензема (18), Лионель Месси (18) и Криштиану Роналду (16).
Игроки с наибольшим количеством сезонов подряд в Лиге чемпионов с забитыми голами:
- 18 – Карим Бензема (Франция)
- 18 – Лионель Месси (Аргентина)
- 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 14 – Роберт Левандовски (Польша)
- 14 – Рауль (Испания)
- 12 – Антуан Гризманн (Франция)
- 12 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 11 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 10 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 10 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 10 – Томас Мюллер (Германия)
- 10 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 10 – Тьерри Анри (Франция)
