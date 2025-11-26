Левандовски нужен гол, чтобы продолжить интересную серию в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски и в четвертом своем матче в Лиге чемпионов сезона 2025/26 не смог отличиться забитым мячом.

Польский нападающий отыграл без забитых голов в матчах против «Ньюкасла», «ПСЖ», «Брюгге» и «Челси».

Таким образом, Левандовски пока не удалось забить в своем 15-м сезоне ЛЧ.

На данный момент у поляка, как и у испанца Рауль, есть по 14 результативных кампаний подряд в самом престижном турнире Европы.

Больше всего у них только три футболиста: Карим Бензема (18), Лионель Месси (18) и Криштиану Роналду (16).

Игроки с наибольшим количеством сезонов подряд в Лиге чемпионов с забитыми голами: