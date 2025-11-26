Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски нужен гол, чтобы продолжить интересную серию в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 19:22 |
Левандовски нужен гол, чтобы продолжить интересную серию в Лиге чемпионов

Польский нападающий забивал как минимум один гол в предыдущих 14 сезонах Лиги чемпионов

Левандовски нужен гол, чтобы продолжить интересную серию в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски и в четвертом своем матче в Лиге чемпионов сезона 2025/26 не смог отличиться забитым мячом.

Польский нападающий отыграл без забитых голов в матчах против «Ньюкасла», «ПСЖ», «Брюгге» и «Челси».

Таким образом, Левандовски пока не удалось забить в своем 15-м сезоне ЛЧ.

На данный момент у поляка, как и у испанца Рауль, есть по 14 результативных кампаний подряд в самом престижном турнире Европы.

Больше всего у них только три футболиста: Карим Бензема (18), Лионель Месси (18) и Криштиану Роналду (16).

Игроки с наибольшим количеством сезонов подряд в Лиге чемпионов с забитыми голами:

  • 18 – Карим Бензема (Франция)
  • 18 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 14 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 14 – Рауль (Испания)
  • 12 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 12 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 11 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 10 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 10 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 10 – Томас Мюллер (Германия)
  • 10 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 10 – Тьерри Анри (Франция)
По теме:
Обамеянг благодаря дублю в ворота Ньюкасла ворвался в топ-10 рейтинга ЛЧ
Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
