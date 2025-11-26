Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Омонии Роман Безус спрогнозировал счет матча с Динамо
Лига конференций
26 ноября 2025, 17:49 |
713
0

Экс-игрок Омонии Роман Безус спрогнозировал счет матча с Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины в этом соперничестве отдает преимущество кипрской команде

26 ноября 2025, 17:49 |
713
0
Экс-игрок Омонии Роман Безус спрогнозировал счет матча с Динамо
Динамо

Завтра, 27 ноября в Никосии состоится матч группового раунда Лиги конференций между «Омонией» и «Динамо». Свой прогноз на этом поединок в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua дал экс-полузащитник этой кипрской команды и сборной Украины Роман Безус.

– Я не видел последние матчи «Динамо», хотя результаты оставляют желать лучшего, – сказал Роман. – Однако каждой неудачной серии приходит конец. Может, это случится и в предстоящей игре. Однако «Омония» сейчас выглядит очень серьезно. Думаю, в текущем чемпионате они будут являться главными фаворитами в борьбе за чемпионство.

Из-за того, что кипрская команда будет играть на своем поле и при поддержке трибун, в процентном отношении поставлю 55 на 45 в пользу хозяев. Счет? Мне не очень удаются прогнозы (улыбается). Тем не менее, в один гол я отдам предпочтение «Омонии». 2:1.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Омония – Динамо Киев
Тренер Омонии: «Нас ожидает важный матч против хорошей команды»
Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»
Роман Безус Динамо Киев Омония Лига конференций
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»
Футбол | 26 ноября 2025, 16:56 0
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»

Цыганык доволен жеребьевкой плей-офф

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
Футбол | 26.11.2025, 11:19
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем