Экс-игрок Омонии Роман Безус спрогнозировал счет матча с Динамо

Завтра, 27 ноября в Никосии состоится матч группового раунда Лиги конференций между «Омонией» и «Динамо». Свой прогноз на этом поединок в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua дал экс-полузащитник этой кипрской команды и сборной Украины Роман Безус.

– Я не видел последние матчи «Динамо», хотя результаты оставляют желать лучшего, – сказал Роман. – Однако каждой неудачной серии приходит конец. Может, это случится и в предстоящей игре. Однако «Омония» сейчас выглядит очень серьезно. Думаю, в текущем чемпионате они будут являться главными фаворитами в борьбе за чемпионство.

Из-за того, что кипрская команда будет играть на своем поле и при поддержке трибун, в процентном отношении поставлю 55 на 45 в пользу хозяев. Счет? Мне не очень удаются прогнозы (улыбается). Тем не менее, в один гол я отдам предпочтение «Омонии». 2:1.