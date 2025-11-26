СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября

В среду, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Бавария

2.22 – 3.63 – 3.46

22:00 Атлетико – Интер

2.48 – 3.50 – 3.06

22:00 Ливерпуль – ПСВ

1.29 – 6.70 – 10.90

22:00 Олимпиакос – Реал

5.79 – 4.73 – 1.59

22:00 ПСЖ – Тоттенхэм

1.46 – 4.86 – 8.05

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.