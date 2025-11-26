Милан готов на все, чтобы удержать лидера команды

«Милан» сделает все возможное, чтобы удержать Майка Меняна в команде, у которого через семь месяцев истекает контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

В ближайшие недели «россонери» попытаются восстановить контакт с игроком, чтобы не допустить потери французского вратаря как свободного агента. В клубе ищут правильный путь, чтобы убедить его продлить соглашение. И в этом процессе важную роль сыграет Макс Аллегри. В Миланелло тренер практически ежедневно разговаривает с Меняном не только о настоящем, но и о будущем, постоянно его нахваливая. Для Аллегри ценность Майка – бесценна, поскольку он считает его природным лидером и уверен, что в его команде всегда найдется место для таких футболистов, как Меньян.

Летом, когда «Милан» вел переговоры с «Челси» относительно продажи игрока, Аллегри постоянно просил оставить его в команде. А когда два клуба не пришли к согласию по сумме, и Таре, и Аллегри действовали, чтобы удержать Меняна хотя бы на один год. Теперь, за несколько месяцев до окончания контракта, «Милан» ищет способы, как не потерять вратаря, и помощь Аллегри может стать решающей. Отношения между тренером и Меняном – особенные: капитан полностью доверяет наставнику и в этом сезоне вернул себе физическое и ментальное состояние, которого давно не имел.

В то же время есть и другой аспект – потенциальные клубы, где Меньян может продолжить карьеру. Его окружение склоняется к варианту с Премьер-лигой, где он мог бы получить значительно более высокую зарплату, чем 5 млн евро, которые «Милан» готов предложить при продлении. В частности, на игрока могут претендовать «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые хотели бы усилить вратарскую линию.