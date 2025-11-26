Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан готов на все, чтобы удержать лидера команды
Италия
26 ноября 2025, 15:21 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:22
504
0

Милан готов на все, чтобы удержать лидера команды

В клубе стремятся продлить контракт с Меньяном

26 ноября 2025, 15:21 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:22
504
0
Милан готов на все, чтобы удержать лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» сделает все возможное, чтобы удержать Майка Меняна в команде, у которого через семь месяцев истекает контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

В ближайшие недели «россонери» попытаются восстановить контакт с игроком, чтобы не допустить потери французского вратаря как свободного агента. В клубе ищут правильный путь, чтобы убедить его продлить соглашение. И в этом процессе важную роль сыграет Макс Аллегри. В Миланелло тренер практически ежедневно разговаривает с Меняном не только о настоящем, но и о будущем, постоянно его нахваливая. Для Аллегри ценность Майка – бесценна, поскольку он считает его природным лидером и уверен, что в его команде всегда найдется место для таких футболистов, как Меньян.

Летом, когда «Милан» вел переговоры с «Челси» относительно продажи игрока, Аллегри постоянно просил оставить его в команде. А когда два клуба не пришли к согласию по сумме, и Таре, и Аллегри действовали, чтобы удержать Меняна хотя бы на один год. Теперь, за несколько месяцев до окончания контракта, «Милан» ищет способы, как не потерять вратаря, и помощь Аллегри может стать решающей. Отношения между тренером и Меняном – особенные: капитан полностью доверяет наставнику и в этом сезоне вернул себе физическое и ментальное состояние, которого давно не имел.

В то же время есть и другой аспект – потенциальные клубы, где Меньян может продолжить карьеру. Его окружение склоняется к варианту с Премьер-лигой, где он мог бы получить значительно более высокую зарплату, чем 5 млн евро, которые «Милан» готов предложить при продлении. В частности, на игрока могут претендовать «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые хотели бы усилить вратарскую линию.

По теме:
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Бавария нашла замену Нойеру. Бесплатный трансфер топ-вратаря
Милан Майк Меньян Серия A трансферы трансферы Серии A Массимилиано Аллегри
Иван Чирко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Футбол | 26 ноября 2025, 07:44 3
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари

Ожидалось, что вместо Сапутина к луганскому клубу присоединятся Моргун и Яцык

Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25.11.2025, 16:36
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2025, 14:02
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25.11.2025, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
25.11.2025, 16:59 9
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем