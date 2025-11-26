Украина. Премьер лига26 ноября 2025, 16:35 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:00
990
1
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
Клуб готовит зимние трансферы
26 ноября 2025, 16:35 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:00
990
По информации журналиста Виктора Вацко, Металлист 1925 зимой планирует быть одним из самых активных клубов УПЛ на трансферном рынке.
Всего клубу нужно усилить 4-5 позиций. Среди приоритетов названы левый защитник для конкуренции с Александром Мартынюком, игроки в центр поля – центральный хавбек и атакующий полузащитник, а также вингер.
Вацко подтвердил, что Металлист 1925 ведет переговоры о хавбеке Клужа Линдоне Эмерлаху.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 ноября 2025, 11:55 14
Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 18
Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира
Футбол | 25.11.2025, 19:50
Футбол | 26.11.2025, 14:15
Футбол | 25.11.2025, 16:36
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
И вратарь!
Популярные новости
25.11.2025, 08:43 19
24.11.2025, 22:25 4
24.11.2025, 23:40 1
26.11.2025, 09:30 8
26.11.2025, 06:23 3
25.11.2025, 08:47 3
Бокс
25.11.2025, 08:12 1