Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций

По информации журналиста Виктора Вацко, Металлист 1925 зимой планирует быть одним из самых активных клубов УПЛ на трансферном рынке.

Всего клубу нужно усилить 4-5 позиций. Среди приоритетов названы левый защитник для конкуренции с Александром Мартынюком, игроки в центр поля – центральный хавбек и атакующий полузащитник, а также вингер.

Вацко подтвердил, что Металлист 1925 ведет переговоры о хавбеке Клужа Линдоне Эмерлаху.