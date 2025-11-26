Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 16:35 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:00
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций

Клуб готовит зимние трансферы

ФК Металлист 1925

По информации журналиста Виктора Вацко, Металлист 1925 зимой планирует быть одним из самых активных клубов УПЛ на трансферном рынке.

Всего клубу нужно усилить 4-5 позиций. Среди приоритетов названы левый защитник для конкуренции с Александром Мартынюком, игроки в центр поля – центральный хавбек и атакующий полузащитник, а также вингер.

Вацко подтвердил, что Металлист 1925 ведет переговоры о хавбеке Клужа Линдоне Эмерлаху.

