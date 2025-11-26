Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Это хороший тест для нас»
Лига чемпионов
Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от игры с «Баварией»

УЕФА. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»:

«Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли готовы к игре, и сейчас мы собираемся на совещание, чтобы принять решение по Мартину Эдегору. Он был очень близок к выходу на поле в предыдущей игре, поэтому мы надеемся, что завтра он также сможет присоединиться к составу. Виктор Хёкерс и Кай Хаверц — оба очень хорошие игроки, но мы посмотрим, сможем ли мы выпустить их на поле в выходные.

Это именно тот матч в этом турнире, в котором мы хотим играть. Мы стабильно выступаем в чемпионате и Лиге чемпионов, так же как и «Бавария», и завтрашний матч станет для нас отличным испытанием, которое покажет, на каком уровне мы находимся. Мы снова очень хорошо подготовились, возможно, недолго, но очень эффективно. Мы знаем, насколько важен этот матч».

Матч «Арсенал» – «Бавария» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Арсенал - Бавария Микель Артета пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
