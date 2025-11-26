Тренер Байера объяснил, как команде удалось обыграть Ман Сити

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманд прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Я очень, очень счастлив и горжусь ребятами. Мы играли именно так, как хотели. Мы играли с большой смелостью и спокойствием, когда это было нужно. Конечно, нам также нужно немного удачи и хороший вратарь. Но в конечном итоге, я думаю, что мы играли очень хорошо.

Марк Флеккен улучшается с тех пор, как я пришел сюда. Я видел, как он совершенствовался от игры к игре, от тренировки к тренировке. Он старается учиться. Вы даже не представляете, как ловко он играет ногами. Он очень, очень уверенно чувствует себя с мячом. Но, конечно, сегодня он также сделал несколько сейвов, которые имели большое значение. Так что Марк играл фантастически, и я очень рад за него, потому что он очень, очень много работает каждый день».