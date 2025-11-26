Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 15:22 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:28
Мареска нашел новых Месси и Роналду. Назвал двух игроков

Тренер Челси выделил Ямаля и Эстевао

Мареска нашел новых Месси и Роналду. Назвал двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

После матча Лиги чемпионов против Барселоны (3:0) наставник Челси Энцо Мареска заявил, что молодые игроки команд Эстеавао и Ламин Ямаль могут заменить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Многие считают, что в течение следующих 10-15 лет Эстевао и Ямаль будут новыми Месси и Роналду. Я с этим согласен. Им обоим по 18 лет, они демонстрируют невероятную игру. Сейчас им нужно наслаждаться футболом и прогрессировать».

«Поэтому не стоит, наверное, постоянно говорить о Месси и Роналду и ставит их в пример. Игрокам стоит оставаться спокойными», – сказал Мареска.

Эстевао в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал 1 ассист, у Ямаля 6 голов и 8 результативных передач.

Энцо Мареска Челси Барселона Эстевао Виллиан Ламин Ямаль
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
