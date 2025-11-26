Алонсо вызвал Лунина на разговор в преддверии матча Лиги чемпионов

В среду, 26 ноября, в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет выездной матч против греческого «Олимпиакоса».

В основе «сливочных» сыграет украинский голкипер Андрей Лунин. Главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо побеседовал с украинцем в преддверии матча Лиги чемпионов, лично сообщив свое решение Андрею.

По данным источника, Андрей ответил, что чувствует себя на 100% готовым и стремится провести дебютный матч за клуб этого сезона. Отмечается, что Лунин сказал Хаби следующее: «Мистер, я готов ко всему».

Матч Олимпиакос – Реал запланирован на среду, 26 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.