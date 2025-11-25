Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то получит шанс проявить себя в «Реале». Украинец дебютирует в сезоне в матче против «Олимпиакоса», ведь Тибо Куртуа выбыл из-за гастроэнтерита. Перед вылетом в Афины украинский вратарь поднялся в кабинет Хаби Алонсо и заверил тренера, что готов на 100% к матчу: «Тренер, я готов ко всему».

Отметим, что за Олимпиакос выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Лунин несколько месяцев провел в запасе, но стремится доказать, что может претендовать не только на роль дублера.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».