Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 23:22 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:57
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то получит шанс проявить себя в «Реале». Украинец дебютирует в сезоне в матче против «Олимпиакоса», ведь Тибо Куртуа выбыл из-за гастроэнтерита. Перед вылетом в Афины украинский вратарь поднялся в кабинет Хаби Алонсо и заверил тренера, что готов на 100% к матчу: «Тренер, я готов ко всему».

Отметим, что за Олимпиакос выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Лунин несколько месяцев провел в запасе, но стремится доказать, что может претендовать не только на роль дублера.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид болезнь Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
