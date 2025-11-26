Трубин отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Анатолий опубликовал пост в Instagram
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы «орлов» над Аяксом (2:0) в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Остаемся верны себе и команде. Холодная голова, правильный фокус и полная отдача – все, что нужно, чтобы двигаться дальше», – написал Трубин на своей странице в Instagram.
Победа над «Аяксом» стала для «Бенфики» первой в этом сезоне в общем этапе Лиги чемпионов. Предыдущие 4 матча турнира команда Жозе Моуриньо проиграла.
