Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Трубин отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов

Анатолий опубликовал пост в Instagram

Трубин отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы «орлов» над Аяксом (2:0) в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Остаемся верны себе и команде. Холодная голова, правильный фокус и полная отдача – все, что нужно, чтобы двигаться дальше», – написал Трубин на своей странице в Instagram.

Победа над «Аяксом» стала для «Бенфики» первой в этом сезоне в общем этапе Лиги чемпионов. Предыдущие 4 матча турнира команда Жозе Моуриньо проиграла.

По теме:
Судаков відреагував на перемогу Бенфіки над Аяксом у Лізі чемпіонів
Венсан КОМПАНИ: «Это хорошо, и он должен этим наслаждаться»
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»
Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий
