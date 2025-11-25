Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо высказался о ситуации в раздевалке Реала
Испания
25 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:44
337
0

Алонсо высказался о ситуации в раздевалке Реала

Тренер уважает игроков

25 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:44
337
0
Алонсо высказался о ситуации в раздевалке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы о ситуации в раздевалке мадридцев на фоне слухов о разногласиях между ним и игроками:

«Я очень уважаю игроков. Я знаю, какими бывают раздевалки, через что тебе приходится проходить и как нужно справляться с внешним шумом».

«Реал» не побеждает в трёх матчах подряд во всех турнирах, а в предыдущей игре Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:1), из-за чего опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч мадридцы проведут в среду, 26 ноября, в 22:00, когда в рамках пятого тура Лиги чемпионов в Греции сыграют с «Олимпиакосом».

Ранее стало известно, что матч в Пирее пропустит Тибо Куртуа.

По теме:
Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Хаби Алонсо Реал Мадрид Лига чемпионов Олимпиакос Пирей
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25 ноября 2025, 00:17 1
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ

Тренер не имеет никаких сомнений относительно качества игры украинца

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после белезни в Куртуа
Футбол | 25.11.2025, 23:22
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после белезни в Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после белезни в Куртуа
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 29
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем