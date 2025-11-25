Алонсо высказался о ситуации в раздевалке Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы о ситуации в раздевалке мадридцев на фоне слухов о разногласиях между ним и игроками:

«Я очень уважаю игроков. Я знаю, какими бывают раздевалки, через что тебе приходится проходить и как нужно справляться с внешним шумом».

«Реал» не побеждает в трёх матчах подряд во всех турнирах, а в предыдущей игре Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю» (0:1), из-за чего опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч мадридцы проведут в среду, 26 ноября, в 22:00, когда в рамках пятого тура Лиги чемпионов в Греции сыграют с «Олимпиакосом».

Ранее стало известно, что матч в Пирее пропустит Тибо Куртуа.