Каспер ЮЛЬМАНД: «Мы любим такие испытания»

Лига чемпионов
25 ноября 2025, 19:35 |
Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»

25 ноября 2025, 19:35 |
УЕФА. Каспер Юльманд

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманд поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Это замечательная игра, Лига чемпионов, и мы сыграем против одной из лучших команд Европы. Мы любим такие вызовы. Мы здесь, чтобы играть в свою игру, и будем бороться за свое право играть в нее.

Холанд? Он один из лучших нападающих, но футбол – это всегда коллективная игра. Мы проанализировали его и его манеру игры, но даже несмотря на это, иногда невозможно сдержать талант и мастерство. Посмотрим, сможем ли мы остановить его и остальную команду «Сити».

Матч «Манчестер Сити» – «Байер» состоится 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
