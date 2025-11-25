Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Трубин и Судаков? Известен состав Бенфики на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 18:47 | Обновлено 25 ноября 2025, 18:51
Сыграют ли Трубин и Судаков? Известен состав Бенфики на матч Лиги чемпионов

Игра против Аякса начнется в 19:45 по киевскому времени

Сыграют ли Трубин и Судаков? Известен состав Бенфики на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Аякс – Бенфика:

Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
