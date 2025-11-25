Сыграют ли Трубин и Судаков? Известен состав Бенфики на матч Лиги чемпионов
Игра против Аякса начнется в 19:45 по киевскому времени
Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.
Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Стартовые составы на игру Аякс – Бенфика:
