Сыграют ли Трубин и Судаков? Известен состав Бенфики на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Аякс – Бенфика: