Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари

Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин не будет играть в составе киевского «Динамо», несмотря на многочисленные слухи, которые появились в последнее время.

По информации ТаТоТаке, «бело-синие» планировали отдать в аренду центрального полузащитника Александра Яцыка и вратаря Валентина Моргуна, а также заплатить определенную сумму денег. В обратном направлении отправился бы Сапутин, но потенциальный трансфер так и остался на уровне разговоров.

Кроме того, в услугах кипера «Зари» был заинтересован еще один клуб Премьер-лиги, однако президент луганского клуба Евгений Геллер отказался от предложения в размере 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Сапутин провел 11 матчей на клубном уровне, в которых пропустил десять голов. В четырех случаях 22-летний вратаррь сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Александра с луганским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.