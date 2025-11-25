Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Ожидалось, что вместо Сапутина к луганскому клубу присоединятся Моргун и Яцык
Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин не будет играть в составе киевского «Динамо», несмотря на многочисленные слухи, которые появились в последнее время.
По информации ТаТоТаке, «бело-синие» планировали отдать в аренду центрального полузащитника Александра Яцыка и вратаря Валентина Моргуна, а также заплатить определенную сумму денег. В обратном направлении отправился бы Сапутин, но потенциальный трансфер так и остался на уровне разговоров.
Кроме того, в услугах кипера «Зари» был заинтересован еще один клуб Премьер-лиги, однако президент луганского клуба Евгений Геллер отказался от предложения в размере 1,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Сапутин провел 11 матчей на клубном уровне, в которых пропустил десять голов. В четырех случаях 22-летний вратаррь сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Контракт Александра с луганским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18-летний бразилец отличился в ворота каталонцев на 55-й минуте поединка 5-го тура ЛЧ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
тем более после усадки на банку Нещерет вернулся более уверенным в себе и сейчас играет хорошо.
единственный кипер в УПЛ, за которого можно платить деньги, это Марченко из Оболони.