Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 23:33 |
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари

Ожидалось, что вместо Сапутина к луганскому клубу присоединятся Моргун и Яцык

25 ноября 2025, 23:33
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
ФК Заря Луганск. Александр Сапутин

Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин не будет играть в составе киевского «Динамо», несмотря на многочисленные слухи, которые появились в последнее время.

По информации ТаТоТаке, «бело-синие» планировали отдать в аренду центрального полузащитника Александра Яцыка и вратаря Валентина Моргуна, а также заплатить определенную сумму денег. В обратном направлении отправился бы Сапутин, но потенциальный трансфер так и остался на уровне разговоров.

Кроме того, в услугах кипера «Зари» был заинтересован еще один клуб Премьер-лиги, однако президент луганского клуба Евгений Геллер отказался от предложения в размере 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Сапутин провел 11 матчей на клубном уровне, в которых пропустил десять голов. В четырех случаях 22-летний вратаррь сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Александра с луганским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Динамо Киев Заря Луганск Александр Сапутин Александр Яцык Валентин Моргун ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк
Николай Тытюк Источник
Gargantua
он не стоит таких денег.
тем более после усадки на банку Нещерет вернулся более уверенным в себе и сейчас играет хорошо.
единственный кипер в УПЛ, за которого можно платить деньги, это Марченко из Оболони. 
